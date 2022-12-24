В ряде областей Украины предупредили о сильном тумане: где ждать

К утру 25 декабря в ряде областей Украины ожидается сильный туман. Водителей призывают быть осторожнее на дорогах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"До конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на Новый год ожидается высокая температура, как для середины зимы.

Тем временем, в Киеве с 24 по 25 декабря ожидаются дожди и мокрый снег. Столичных водителей просят быть внимательнее на дорогах.

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