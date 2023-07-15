RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде областей Украины объявили тревогу. Есть угроза ракетных ударов

Фото: В ряде областей Украины объявили тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ряде северных, восточных и центральных областей Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 22:35. Угроза миновала. В областях объявлен отбой тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что на востоке и севере существует угроза ракетных ударов.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье около 22:15 прогремели взрывы, сообщает "Суспільне".

Пуски ракет на Запорожскую область

Воздушные силы сообщают об пусках ракет на Запорожскую область. Жителей региона просят оставаться в укрытиях.

Российские обстрелы

Российские захватчики регулярно пытаются атаковать Украину при помощи ударных беспилотников и ракет. В частности, для своих ударов враг использует гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает из истребителей МиГ-31К.

Украинским защитникам удается сбивать такие ракеты при помощи зенитных ракетных комплексов Patriot. К примеру, в мае во время одной из таких атак было уничтожено сразу семь "Кинжалов".

Ранее авиационный эксперт, в комментарии РБК-Украина бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап назвал главные мифы о "Кинжалах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна России против Украины