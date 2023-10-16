В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дронов

Сейчас в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы полеты ракет и атака дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:25:
Силы обороны юга сообщают о запуске групп "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области!
Воздушные силы сообщают, что "Шахеды" приближаются к Николаеву с северо-востока! Другие несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградской области!
Несколько групп "Шахедов" из Херсонской области залетают в Николаевскую область!
Также ВС информируют об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов! Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!
Обновлено 02:17
Зафиксированы отбои воздушной тревоги по областям.
Ранее мы сообщали о взрывах в Днепре во время воздушной тревоги. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.
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