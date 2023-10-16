В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: зафиксирован вылет ракет и дронов

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:25:

Силы обороны юга сообщают о запуске групп "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области!

Воздушные силы сообщают, что "Шахеды" приближаются к Николаеву с северо-востока! Другие несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границы Николаевской и Днепропетровской областей в направлении Кировоградской области!

Несколько групп "Шахедов" из Херсонской области залетают в Николаевскую область!

Также ВС информируют об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов! Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!

Обновлено 02:17

Зафиксированы отбои воздушной тревоги по областям.

Воздушные силы сообщают о "Шахедах" на севере Николаевской области и в Кировоградской области, двигаются в направлении Черкасской области.

Обстрелы Украины ночью 16 октября

Ранее мы сообщали о взрывах в Днепре во время воздушной тревоги. Информация о разрушениях и пострадавших выясняется.