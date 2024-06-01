В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки дронами "Шахед"

Россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа Shahed. В нескольких южных областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Николаевская, Херсонская области - угроза ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах уточнили, что БпЛА движутся в южной части Николаевской области северо-западным курсом.
Позже военные добавили, что вражеские беспилотники направляются в сторону Одесской области.
В 23:40 в Воздушных силах обновили данные по маневрам "Шахедов". Так, фиксируется группа ударных БпЛА в Одесской области, направляющаяся на северо-запад. Кроме того, еще группа ударных БПЛА противника из Херсонской области летела в сторону Криворожского района Днепропетровской области.
Около полуночи военные обновили данные о движении "Шахедов":
Позже защитники неба Украины снова обновили данные о движении вражеских дронов:
По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:
Днем в субботу, 1 июня, российские захватчики ударили авиабомбами по детскому саду в городе Мироноград Донецкой области. Ранения получили пять человек.
Кроме того, после 13:00 захватчики обстреляли Киевский район Харькова. По последним данным, в результате удара погибли девять человек.
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