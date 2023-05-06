RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

Фото: воздушная тревога в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 22:44.

Воздушная тревога также объявлена в Одесской области.

Обновлено в 22:23.

Тревога звучит в Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

Обновлено в 22:17.

Тревога охватила также Сумскую, Полтавскую, Винницкую и Черкасскую области.

По состоянию на 22:12 тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

В Telegram-каналах сообщают, что в России взлетели 4 бомбардировщика.

Напомним, недавно в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украинывоздушная тревога