В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

Обновлено в 22:44.

Воздушная тревога также объявлена в Одесской области.

Обновлено в 22:23.

Тревога звучит в Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.

Обновлено в 22:17.

Тревога охватила также Сумскую, Полтавскую, Винницкую и Черкасскую области.

По состоянию на 22:12 тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

В Telegram-каналах сообщают, что в России взлетели 4 бомбардировщика.