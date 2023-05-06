В ряде областей была объявлена тревога. В РФ взлетели бомбардировщики

Сегодня, 6 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено в 22:44.
Воздушная тревога также объявлена в Одесской области.
Обновлено в 22:23.
Тревога звучит в Житомирской и Киевской областях, а также в Киеве.
Обновлено в 22:17.
Тревога охватила также Сумскую, Полтавскую, Винницкую и Черкасскую области.
По состоянию на 22:12 тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
В Telegram-каналах сообщают, что в России взлетели 4 бомбардировщика.
Напомним, недавно в Днепре прогремели взрывы. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога.
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