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В ряде населенных пунктов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей

Иллюстративное фото: в Донецкой области начали принудительную эвакуацию детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В связи с ситуацией безопасности еще в ряде населенных пунктов Донецкой области объявлена принудительная эвакуация. В первую очередь будут эвакуировать детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. В частности из сел Берестки, Волченка, Вознесенка, Дачное, Зеленовка, Заря, Кременная Балка, Новодмитровка, Новоселидовка, Сонцовка, Старые Терны, Степановка, Сухие Ялы, Янтарное, поселка Острое, а также из сел Ильиновка, Березовка, Бересток, Водяное Второе, Гнатовка, Длинная Балка, Зеленое Поле, Калиново, Александро-Калиново, Попов Яр, Роскошное, Русин Яр, Старая Николаевка, Степановка, Тарасовка, Яблоновка.

Для осуществления эвакуации будут развернуты два приемных пункта эвакуации.

"В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что эвакуация из опасных районов осуществляется бесплатно. Чтобы получить консультацию по выезду в безопасные регионы, можно позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber по номеру: (096) 078-84-33.

Эвакуация в Донецкой области

Из-за активных боевых действий в Донецкой области происходит эвакуация гражданских и детей. В ряде населенных пунктов из-за угрозы российских обстрелов уже былавведена принудительная эвакуация детей с их родителями или другими законными представителями.

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ЭвакуацияДетиДонецкая область