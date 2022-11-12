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В ряде стран фиксируют уменьшение количества украинских беженцев, - Евростат

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Суббота 12 ноября 2022 06:45
В ряде стран фиксируют уменьшение количества украинских беженцев, - Евростат Фото: В ряде стран фиксируют уменьшение количества украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Осенью количество украинских граждан, ищущих убежища в европейских странах, сократилось. Больше всего - в Польше, Германии и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейского статистического бюро, обнародованные Shengen Visa Info.

Отмечается, что в сентябре Польша приняла на 13 735 человек меньше по сравнению с августом.

В свою очередь число граждан Украины, которым предложили временную защиту во Франции и Германии, уменьшилось на 10 160 и 2 830 соответственно.

В то же время было зафиксировано увеличение количества таких стран, как Ирландия, Дания и Кипр.

"По отношению к численности населения стран ЕС наивысшее соотношение граждан Украины, которым была предоставлена временная защита, зафиксировано в Эстонии (1,8 на тысячу жителей), Польше (1,4) и Литве, Латвии и Ирландии (по 1,0)", - добавили в Евростате.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 30 августа 2022 количество пересечений границы с Украиной с 24 февраля 2022 составило 12 млн человек, при этом в Украину вернулось 5,3 млн человек

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