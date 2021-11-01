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Низька явка і дані екзит-полів: що відомо про результати виборів у Харкові

Автор: Анастасія Рокитна

У Харкові вчора пройшли вибори мера міста. Явка виборців була низька і склала 28%, також з'явилися результати екзит-полів.

Що відомо про результати виборів у Харкові, в матеріалі РБК-Україна.

Низька явка

Явка на позачергових виборах Харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка - 1.1%), повідомили в організації "ОПОРА".

У 2015 році на місцевих виборах станом на цей час явка становила 45,5% виборців.

Результати екзит-полів

За даними опитування Центру "Соціальний моніторинг", за Ігоря Терехова проголосували 51,9% виборців за Михайла Добкіна - 27,6%.

Дані New Image Marketing Group свідчать, що Терехов набирає 53,8% голосів виборців, Добкін - 24,5%.

Офіційні результати голосування повинні оголосити до 12 листопада 2021 року. Якщо вони співпадуть з даними екзит-полів, то другий тур на виборах не буде потрібно і Терехов, який набрав більше 50% голосів, стане мером Харкова.

Порушення

Поліція Харківської області зареєструвала 45 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Було відкрито одне кримінальне провадження за фактом можливої підробки виборчих документів. Одна людина притягнута до адміністративної відповідальності. Поліцейські склали протокол відносно 53-річного харків'янина, який отримав бюлетень для голосування і, не заходячи в кабіну, порвав його і кинув в урну для голосування.

На одній з дільниць зафіксовано фотографування бюлетеня. Інформація про події внесена до Єдиного реєстру заяв та повідомлень територіальних відділів поліції. Проводиться перевірка.

Однак, вибори пройшли спокійно, в Харкові під час місцевих виборів грубих порушень правопорядку не допущено, повідомили в поліції.

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Харків