RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ряд европейских стран хотят приобрести иранские беспилотники, - Минобороны

Фото: Ряд европейских стран хотят приобрести иранские беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Несколько западных и европейских стран якобы обратились к Ирану с просьбой о приобретении беспилотников.

Об этом заявил представитель Министерства обороны Ирана бригадный генерал Реза Талаи-Ник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News Agency.

"У наших беспилотников много заказчиков, и многие страны просят купить у нас беспилотники. Сейчас есть много заказчиков на наши беспилотники, и мы получили несколько запросов от западных и европейских стран, хотя они не хотят быть названными", - сказал он.

По словам Талаи-Ник, Иран не выставляет все свои беспилотники по некоторым оговоркам. 

"Если у нас нет политических соображений и соображений безопасности в отношении той или иной страны и мы уверены, что этот беспилотник не будет использован ненадлежащим образом, а также учитывая возможности производства беспилотников и внутренний спрос, мы готовы экспортировать беспилотники, которые находятся в портфеле экспортной продукции", - заявил он. 

Представитель ведомства добавил, что ни один из контрактов на экспорт беспилотников с другими странами не был отменен.

"Что касается прошлых обменов с такими странами, как Россия, то ни один из них не был отменен. Однако каждый из них проходит через свои специфические процессы", - отметил он.

Иранские дроны на войне России с Украиной

Россия широко использует иранские дроны для атак по гражданской инфраструктуре Украины. Сегодня считается, что Иран предоставил России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, и этот запас Россия уже почти полностью исчерпала.

Однако Россия с помощью Ирана строит на своей территории завод по производству беспилотников, который в дальнейшем может оказать значительное влияние на войну в Украине.

Новый завод обеспечит Россию новыми запасами беспилотников, которые "на порядок больше", чем те, которые она могла закупить у Ирана до этого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран