Нижняя палата парламента Румынии "молчаливо одобрила" объединение с Молдовой

Перспективы объединения Молдовы и Румынии

Напомним, ранее советник румынского президента Эуджен Томак заявил, что Бухарест готов в любой момент начать переговоры об объединении, если Кишинев изъявит такое желание. По его словам, официальная позиция Румынии остается неизменной, а движение за воссоединение двух государств абсолютно естественным процессом через совместную историю.

Позже министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой также прокомментировал эту тему и заверил, что проголосовал бы "за" на возможном референдуме об объединении с Румынией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобные перспективы уже нельзя умалчивать, поскольку унионистские настроения регулярно звучат от граждан во время встреч с политиками.

На фоне этих заявлений общественная поддержка идеи слияния двух стран среди молдавского населения заметно выросла и достигла 42%. Углубление интеграции с Бухарестом рассматривается властями в Кишиневе как альтернативный "план Б" на случай, если официальные переговоры по вступлению Молдовы в Европейский Союз будут заблокированы или сильно замедлятся.

Подробнее об историческом контексте и возможных сценариях развития событий читайте в материале РБК-Украина "Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией".