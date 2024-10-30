Ниже рыночной стоимости. За сколько сейчас продают квартиры в Днепре

Какие цены на вторичном рынке

Стоимость жилья в Днепре, по сравнению с другими городами Украины, остается на среднем уровне. "Квадрат" недвижимости на вторичном рынке стоит 830 долларов. Это гораздо дороже, чем в Запорожье, Харькове, Сумах и Николаеве, но дешевле, чем в Одессе, Киеве и на западе Украины.

Согласно данным ЛУН, однокомнатные квартиры в Днепре в среднем стоят 32 тыс. долларов, двухкомнатные – 43 тыс. долларов, трехкомнатные – 59 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры в Соборном районе, самые дешевые – в Самарском.

Цены на аренду жилья за последние полгода тоже упали на 9%. Однокомнатные квартиры в среднем стоят 10 тыс. грн в месяц, двухкомнатные – 17 тыс. грн, трехкомнатные – 19 тыс. грн.

Стоимость недвижимости в разных городах на вторичном рынке (скриншот с сайта ЛУН)

Какая стоимость квартир в новостройках

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Днепра составляет 1 100 долларов. Дороже всего недвижимость продают в Шевченковском районе, там за "квадрат" придется заплатить 1 150 долларов. Самые низкие цены в Индустриальном районе, там 1 кв. м продают за 770 долларов.

Сейчас в продаже 70 очередей в ЖК, 41 очередь и 3 котлована находятся на этапе строительства. В этом году темп возведения жилья почти в пять раз снизился по сравнению с прошлым годом.

Из 53 трех новостроек 33 застройщика предоставляют рассрочку, в 16 можно взять квартиру под ипотечную выплату по программе "еОселя", еще в 2 новостройках жилье продают в кредит.

Стоимость 1 кв. м в новостройках Днепра (скриншот с сайта ЛУН)

Есть ли спрос на недвижимость в Днепре

"Спрос на недвижимость в Днепре есть, но люди покупают жилье в среднем на 20-25% ниже рыночной стоимости. Владельцы снижают цену преимущественно тогда, когда им нужно срочно продать жилье. Такие квартиры продаются, а те, которые по рыночным ценам – нет. Люди не готовы сейчас вкладывать средства в жилье", – рассказывает специалист по продаже коммерческой недвижимости, основатель агентства "AReal" Вадим Шафранский.

Эксперт отмечает, что сейчас есть много предложений по продаже и на вторичном рынке, и на первичном. Больше всего спрос на квартиры с ремонтом, в которые можно сразу заселиться после покупки. Также в спросе жилье на первых этажах – не выше четвертого.

"Если сравнивать с довоенным временем, то рынок недвижимости в Днепре "просел" на 30%. Дальше все будет зависеть от военной ситуации и "прилетов" по городу. Если будет много переселенцев, как это было в конце этого лета, когда люди переезжали из Покровска, то рынок недвижимости активизируется", – говорит Шафранский.

График изменения стоимости недвижимости в Днепре на вторичном рынке в течение года (скриншот с сайта ЛУН)