Не ниже 42 гривен: аналитики дали прогноз курса доллара на конец года

Как отметили аналитики, общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке.

По итогам недели официальный курс доллара вырос на 0,6% до 41,58 грн/доллар. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0,6%-41,4-41,8 грн/доллара.

"Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения - выходного в США", - говорится в обзоре.

НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41,5 грн/доллар, сообщили в ICU.

"Вряд ли темпы ослабления курса гривны прошлой недели сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса, по меньшей мере, до 42 грн/доллар до конца декабря", - прогнозируют аналитики.