Солнечный удар: как уберечься и что делать, если уже получили
С наступлением тепла большинство людей отправляются на отдых. Это может быть поездка на речку, море или поход в горы. Все эти активности объединяет угроза солнечного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.
НСЗУ подчеркнуло, что при длительном пребывании под палящим солнцем можно получить солнечный или тепловой удар. В жаркие дни важно уделить особое внимание детям, пожилым людям и людям с хроническими болезнями, такими как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Они больше всего подвержены тепловому истощению и солнечному удару.
Как избежать солнечного удара
- пить много воды в жару, особенно во время физической активности;
- принимать прохладный душ или ванночку;
- носить светлую, свободную одежду;
- брызгать водой на кожу и одежду;
- избегать солнца с 11 до 15 часов;
- избегать алкоголя;
- избегать чрезмерных физических нагрузок.
Перед ударом человек испытывает тепловое истощение. Его признаками являются:
- высокая температура тела - 40 градусов Цельсия и выше;
- помутнение сознания, возбуждение, раздражение, нечеткая речь, бред, судороги и даже запятая;
- тошнота и рвота;
- покраснение кожи;
- частое и неглубокое дыхание;
- ускорение пульса;
- головные боли, возможно, с пульсацией.
Человека, который имеет такие симптомы, нужно немедленно оказать помощь.
Как помочь человеку, получившему тепловой удар
- как можно скорее снизить температуру тела - уйти в тень или помещение с кондиционерами.
- накрыть тело и голову тканью, смоченной в холодной воде, а лучше положить в холодную ванну, если есть такая возможность. Если нет - опрыскивать человека водой, обдувать вентилятором, положить пакеты со льдом на голову, шею, подмышки, в пах;
- дать холодный напиток, лучше всего - простую воду или спортивные напитки с электролитами, поскольку пот выводит из организма соль. Сладкие и алкогольные напитки только повредят, как и ледяные;
- если состояние человека не улучшается в течение 30 минут, звоните по телефону 103.
Чтобы избежать солнечного и теплового удара, носите свободный из натуральных тканей, который отводит влагу и прячьтесь от солнца во время максимальной активности.
Отметим, что во время активных прогулок под солнцем людей подстерегает также такая опасность, как солнечные ожоги. Часто после получения солнечных ожогов люди используют "Пантенол", чтобы снять воспаление и помочь коже зажить, однако делать этого категорически нельзя.
Подробнее об использовании "Пантенола" и как правильно действовать при получении ожогов, - в материале РБК-Украина.
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