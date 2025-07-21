"Никакого вмешательства": Зеленский объявил мораторий на проверки бизнеса

По его словам, сегодня, 21 июля, состоялось первое заседание обновленного СНБО. В ходе встречи обсуждалась тема экономической безопасности.



"Совершенно конкретная задача: направить больше внутренних сил в Украине на развитие, рост экономики, а значит, рост производства, рост рабочих мест, которые могут поддерживать нашу оборону и устойчивость Украины", - рассказал президент.

Он уточнил, что инвестиции в Украину нужно ощутимо масштабировать. Это касается и совместных с партнерами проектов - в частности, по локализации производств в Украине.

"Решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса государственными органами и в целом на любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что такой мораторий станет основой для принятия решений в сфере экономической безопасности.

Также он добавил, что все, что может поддержать украинский бизнес и сотрудничество с международными партнерами, должно быть реализовано быстро и обязательно.

По словам главы государства, Украине нужны ощутимые экономические результаты уже в течение следующих шести месяцев.

Обновлено 20:43

Глава украинского государства в своем вечернем обращении уточнил, что мораторий на проверки бизнеса не будет касаться очень рисковых теневых отраслей.

Речь о сфере подакцизных товаров - алкогольных и табачных, чтобы там "не было новых серых схем".

Также Зеленский рассказал, что уже есть перечень конкретных мер на уровне правительства и законодательных изменений, чтобы во время моратория, чтобы улучшить условия для бизнеса и чтобы поставить под контроль деятельность каждого элемента госструктур.

"Генпрокурор Руслан Кравченко предложил абсолютно прозрачную и абсолютно понятную систему, как обеспечить настоящую чистоту в работе правоохранителей по экономическим делам и как убрать возможности для коррупционных проявлений", - подчеркнул он.

По словам президента, он рассчитывает, что соответствующие изменения будут приняты максимально оперативно.