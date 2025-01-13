Никаких анкет. Украинцев предупредили о фейке по индексации пенсий с 15 января

Сообщается, что якобы для того, чтобы успеть получить проиндексированную пенсию, пенсионерам необходимо заполнить анкету.

"Обращаем внимание - это манипуляция! Она призвана побудить доверчивых пользователей перейти по ссылке, где будут проходить дальнейшая регистрация на закрытый информационный канал и фишинговые действия", - отметили в Пенсионном фонде.

Чтобы не стать жертвами аферистов, украинцев просят не переходить по этим ссылкам. Индексация пенсий не требует дополнительных обращений и заполнения анкет.

Проведение индексации будет определено отдельным постановлением Кабмина. Об этом проинформируют через официальные каналы Пенсионные фонды.

Достоверная информация о пенсиях, субсидиях и выплатах доступна на: официальном сайте, аккаунтах в социальной сети X, Facebook, WhatsApp и YouTube.

Когда будет индексация пенсий

Согласно украинскому законодательству, очередная индексация пенсий пройдет с 1 марта 2025 года. На доплаты, определенные постановлениями об индексации пенсий и социальных выплат, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

"В марте будет проведена индексация пенсий, чтобы поддержать наших пенсионеров. Планируем также принятие законодательства о накопительной пенсионной системе, чтобы запустить ее в следующем году", - отметил премьер Денис Шмыгаль.