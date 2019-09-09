Nissan і Sony зупинили свої заводи через тайфун в Японії

Через тайфун "Факсай" в Японії компанії Nissan і Sony тимчасово призупинили роботу своїх заводів. Про це пише видання Bloomberg.

Повідомляється, що через тайфун у Японії спостерігаються тривалі перебої з електропостачанням. Зокрема, через наслідки стихійного лиха заводи Nissan в Оппаме і Йокогамі затоплені і знеструмлені.

В Sony повідомили, що призупинили роботу заводу з виробництва PlayStation 4 в результаті знеструмлення. Крім того, енергокомпанія Cosmo Energy Holdings Co. припинила роботу двох установок для переробки нафти, а мобільний оператор NTT Docomo Inc. повідомив про збої зв'язку в регіоні Канто.

Нагадаємо, в Японії у зв'язку з наближенням тайфуну "Факсай" скасували сотні авіарейсів. Також повідомлялося, що тайфун, як очікується, підійде дуже близько до регіону Канто, включаючи Токіо, і до префектурі Сідзуока до полудня понеділка.

До цього, в Таїланді в результаті шторму загинули 14 осіб, ще 2 людини вважаються зниклими безвісти. Крім того, у п'яти провінціях - Хон Каєн, Ясотхорн, Рой Ет, Пхетчабун і Пхітсанулок - була проведена евакуація місцевого населення.