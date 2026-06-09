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Уничтожает "Шахеды" и ракеты: в ВСУ рассказали об эффективности комплекса ПВО Skynex

15:04 09.06.2026 Вт
2 мин
Skynex за один бой ликвидировал ракету и рой дронов
aimg Константин Широкун
Фото: ПВО Skynex за один бой ликвидировал ракету и рой дронов (facebook.com/kpszsu)

Украинские военные с помощью комплекса ПВО Skynex за ночь ликвидировали более десятка ударных беспилотников типа "Шахед" и крылатую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушного командования "Запад" ВС ВСУ.

"Андрей - командир зенитной артиллерийской батареи воздушного командования "Запад". Сейчас выполняет боевые задачи на зенитном артиллерийском комплексе Skynex. На счету батареи - две уничтоженные крылатые ракеты и около 35 вражеских БпЛА типа Shahed", - говорится в сообщении Воздушного командования "Запад".

Сообщается, что его расчету удалось за один противовоздушный бой уничтожить 12 вражеских воздушных целей: одну крылатую ракету и 11 БпЛА типа Shahed.

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ПВО Skynex в Украине

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс разработки и производства компании Rheinmetall. Эта система ПВО является довольно новой, поскольку была представлена в ноябре 2021 года.

Skynex относится к системам противовоздушной обороны малого радиуса действия вроде немецких зенитных самоходных установок Gepard. Основным ее вооружением является 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту.

По оценкам экспертов, Skynex, как и переданные Германией Украине комплексы IRIS-T, являются достаточно точными средствами ПВО. Вместе с тем Skynex приписывают финансовое преимущество по сравнению с другими системами. Например, сбитие самолета этой системой стоит около 4 тысяч евро. В то время как цена за сбитую ракету для IRIS-T составляет от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии вместе с другими вооружениями, что вошло в объявленный новый пакет помощи.

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