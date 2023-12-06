Нынешняя фаза наземной операции Израиля в Газе может завершиться к январю, - CNN

Официальные лица США считают, что нынешняя фаза наземной операции Израиля продлится несколько недель, а впоследствии Иерусалим перейдет к менее интенсивной, гиперлокализованной стратегии, узко нацеленной на конкретных боевиков и лидеров ХАМАС.

По их словам, США предупредили Израиль, что Иерусалим не может повторить ту разрушительную тактику, которую они использовали на севере Газы и должен делать больше, чтобы снизить потери среди гражданского населения.

США также сообщили Израилю, что поскольку мировое общественное мнение все больше настроено против их наземной операции, в результате которой погибли тысячи мирных жителей, количество времени, которое Иерусалим имеет на ведение боевых действий в их нынешнем виде быстро сокращается.

"Поддержка Израиля со стороны США не подлежит обсуждению, но Израиль рискует заменить тактическую победу стратегическим поражением, если он не сделает больше для предотвращения гибели мирного населения", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Израильские официальные лица утверждают, что частью их конечной цели является ослабление ХАМАС до такого уровня, чтобы группировка никогда не смогла повторить такую атаку, как 7 октября.

Эта цель, как сообщил CNN один из чиновников США, вряд ли будет достигнута до конца календарного года, и ожидается, что Израиль продолжит добиваться ее на следующем этапе конфликта, который официальные лица Соединенных Штатов рассматривают как "долгосрочную кампанию".

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие для освобождения пленных. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.