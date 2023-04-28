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Немецкий производитель электроники Bosch продал часть активов в России

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Россия, Пятница 28 апреля 2023 20:15
Немецкий производитель электроники Bosch продал часть активов в России Фото: Bosch (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкая технологическая группа Bosch продала производственные и административные помещения на одной из площадок в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Bosch, которое приводит Reuters.

Новым владельцем является холдинговая компания S8 Capital, которая планирует провести ребрендинг этих площадок в течение шести месяцев. Ранее S8 Capital приобрела российский бизнес-производитель лифтов Otis.

S8 Capital сообщила, что соглашение Bosch включает 100% долю в трех предприятиях Bosch - заводе по производству свечей зажигания, заводе по производству электроинструментов и производству отопительных котлов в городе Энгельс.

"Соглашение завершено и в ближайшие дни будет официальная регистрация нового акционера. Решили сохранить детали соглашения в тайне", - сказал представитель Bosch.

В компании Bosch заявили, что санкции, в том числе в отношении завода в Энгельсе, прервали большую часть ее бизнеса с российскими клиентами в РФ. Bosch также имеет две незанятые производственные площадки в Санкт-Петербурге и Самаре.

Bosch

Немецкая электротехническая и машиностроительная фирма, изготовитель электромеханической индустриальной и бытовой техники.

Компания Bosch была основана в 1886 году Робертом Бошем в городе Штутгарт как "Мастерская точной механики и электротехники". Особая основополагающая структура Группы компаний Bosch гарантирует ее финансовую независимость и свободу предпринимательства.

Напомним, что компания Inditex, владеющая магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.

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