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Немецкое правительство отвергло призыв оппозиции о передаче Украине истребителей

Берлин, Понедельник 15 июля 2024 21:59
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Немецкое правительство отвергло призыв оппозиции о передаче Украине истребителей Иллюстративное фото: Германия не планирует передавать Украине истребители (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия пока не планирует предоставлять Украине свои истребители в рамках военной помощи.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Он заявил, что правительство Германии не поддерживает призыв лидера оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца начать поставки истребителей в Украину.

"Нет никакого смысла передавать Украине истребители различных типов, независимо от вопроса о том, кто вообще в состоянии поставить такие самолеты", - отметил Хебештрайт.

Отметим, что у Германии на вооружении нет F-16. Немецкие войска пользуются многоцелевыми истребителями Eurofighter Typhoon.

Что предшествовало

Напомним, о призыве Мерца насчет истребителей стало известно вчера, 14 июля. Он объяснял это тем, что Украине необходимо защитить свое небо от воздушных атак россиян.

К слову, несколько месяцев назад власти Швеции заявляли, что они приостановили планы передать Украине свои истребители Gripen. Причина, по их словам, состоит в том, что Украина сейчас сфокусирована на поставках F-16.

При этом заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отмечал, что переговоры насчет Gripen со Швецией все еще продолжаются.

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