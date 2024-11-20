"Музыканты" прекратили вести аккаунт в соцсети X. Четырехкратный чемпион Германии начал вести страницу на альтернативной платформе Bluesky.

Решение уйти из X приняло руководство "Вердера". Публично позицию бременцев озвучил глава правления "музыкантов" Клаус Филбри. По его словам, соцсеть перестала наказывать за оскорбления, алгоритмы платформы стали непрозрачными, а владелец X сделал соцсеть политическим оружием.

"С тех пор, как Илон Маск возглавил платформу, количество разжигающих вражду высказываний, ненависть к меньшинствам, праворадикальных постов и теорий заговора возросло невероятными темпами под прикрытием свободы слова. Сам Илон Маск стимулирует радикализацию платформы собственными публикациями; кроме прочего, он высказывал трансфобные, антисемитские взгляды и распространял заговорщические теории", – говорится в заявлении клуба.

Ранее от X отказался еще один представитель Бундеслиги – "Санкт-Паули". Аутсайдер чемпионата обвинил Маска в превращении соцсети в "машину ненависти". Суммарно аккаунты "Вердера" и "пиратов" имели ориентировочно 1 млн подписчиков.

Что известно о "Вердере"

Основанный в 1899 году клуб из Бремена, прозвища – "зелено-белые", "речные островитяне", "музыканты". Домашние матчи проводит на "Везерштадионе" (42100 мест).

Четырехкратный чемпион Германии (1964/65, 1987/88, 1992/93, 2003/04) и 6-кратный обладатель Кубка Германии (1960/61, 1990/91, 1993/94, 1998/2009) 09), победитель ряда других турниров. На европейской арене бременцы завоевали Кубок кубков 1991/92. Самый принципиальный оппонент – "Гамбург" (Норддерби).

Цвета "Вердера" защищали украинцы Виктор Скрипник (1996-2004 гг.) и Юрий Максимов (1997-2001 гг.). Первый впоследствии тренировал бременцев. После каждого гола "музыкантов" на стадионе включают корабельный гудок и звучит песня I'm Gonna Be (500 Miles) шотландцев The Proclaimers.