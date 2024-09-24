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Экс-защитник сборной Украины присоединился к чемпиону Германии

Леверкузен, Вторник 24 сентября 2024 10:51
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Экс-защитник сборной Украины присоединился к чемпиону Германии Фото: Никита Каменюка в составе "Зари" (zarya-lugansk.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший капитан луганской "Зари" Никита Каменюка неожиданно трудоустроился в леверкузенском "Байере".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UA-Футбол.

39-летний украинец продолжил прогресс в тренерской карьере. Он пополнил структуру "фармацевтов".

Каменюка подписал с "Байером" контракт на 2 года. Специалист стал помощником главного тренера команды U-14 и U-15 леверкузенцев. До недавнего времени он работал ассистентом наставника боннского "Фрисдорфа".

На родине Каменюка работал на аналогичных должностях в юношеской команде "Зари" (2020-2022 гг.) и первой команде луганцев (2022-2023 гг.). В Германию перебрался вместе с семьей почти два года назад.

Кто такой Никита Каменюка

Уроженец, воспитанник "Зари". На профессиональном уровне дебютировал за "Авангард" из Ровеньков в 2003 году.

Цвета родной команды защищал в 2004-2020 гг. (с перерывами). Сезон 2007/08 провел в составе мариупольского "Ильичевца" в Первой лиге, а в 2018-м недолго выступал за ровненский "Верес" на правах аренды. Всего в рядах "Зари" сыграл 350 матчей (23 мяча).

В сборной Украины полностью раскрыться не смог. Сыграл 81 минуту против Кипра в спарринге 2016 года.

К слову, ранее оценили шансы сборной Украины выиграть группу Лиги наций 2024/25.

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