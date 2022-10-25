Немецкий Rheinmetall, производящий танки, купит Украине полевой госпиталь

Вооруженным силам Украине передадут современный немецкий полевой госпиталь, но уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна Rheinmetall.

"При поддержке правительства Германии Rheinmetall в скором времени поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ". В сентябре 2022 года Министерство обороны Украины направило дочерней компании Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) заказ на 9 млн евро", - отмечается в сообщении.

При этом указывается, что пакет также включает обучение навыкам обращения с системой. Сама поставка запланирована на 2023 год. Полевой госпиталь представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, включающую отделение неотложной помощи, сортировочную палату, операционную, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационное и хранилище лекарства.

В комплект поставки также входят палатки для администрации, ухода, подготовки к операции, сортировка, зона ожидания и помещения для персонала. Кроме того, есть вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и технической воды, кислорода, электропитания, а также дезактивационная палатка.

Еще весной Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявлял о готовности к передаче Украине первой БМП Marder. Позже Федеральное правительство Германии получило вторую с начала войны заявку на продажу вооружения Украине. Компания Rheinmetall хотела продать 88 танков Leopard. Однако согласия на это дано не было.