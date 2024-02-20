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В немецкой больнице умер второй баскетболист из Украины, на которого напали с ножом

Фото: украинский баскетболист Артем Козаченко (instagram.com/artgiants)
Автор: Иван Носальский

Украинский баскетболист Артем Козаченко, на которого 10 февраля напали с ножом в Германии, умер в больнице. Его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-профиль команды ART Giants, в которой играл парень.

"После трагического акта насилия в Оберхаузене (город в Германии - ред.), жертвами которого почти неделю назад стали два игрока из нашей команды ART Giants, погиб Владимир Ермаков, а его товарищ по команде и соотечественник Артем Козаченко также скончался в больнице от тяжелых травм", - сказано в сообщении команды. 

Там уточняют, что Артем, которому было 18 лет, находился в реанимации в больнице с момента жестокого нападения в Оберхаузене. За последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать.

Нападение на украинских баскетболистов

Напомним, 10 февраля в немецком Оберхаузене неизвестные напали на двух украинских баскетболистов Владимира Ермакова и Артема Козаченко. 

В результате нападения несовместимые с жизнью травмы получил Владимир Ермаков. Артема Козаченко удалось доставить в госпиталь в тяжелом состоянии. 

Немецкая полиция уже задержала трех подростков, которых подозревают в нападении. Один из них - 15-летний немец турецкого происхождения. 

Более детально о нападении - в материале РБК-Украина

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