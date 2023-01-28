Немецкий концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство снарядов для Украины

"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер.

Он добавил, что мощность производства 155 мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено.

Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину. Спрос вырос не только из-за их массового применения на поле боя в Украине. Западные военные пытаются пополнить свои запасы, поскольку испытывают угрозу со стороны РФ.