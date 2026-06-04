Немецкий депутат встретился с главой "Газпрома" и призвал восстановить "Северный поток"
Представитель ультраправой AfD Маркус Фронмайер встретился в Петербурге с главой "Газпрома" и соратником Путина и открыто заговорил о восстановлении "Северного потока".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Кто с кем встретился
Фронмайер - заместитель лидера фракции AfD в Бундестаге и внешнеполитический спикер партии. В Петербурге он встретился с двумя влиятельными фигурами из окружения Путина:
- Алексеем Миллером - главой "Газпрома";
- Кириллом Дмитриевым - главой Фонда прямых инвестиций России и спецпосланником президента.
Встречу с Миллером инициировала немецкая сторона, сообщил "Газпром".
"С нетерпением ждем совместное БУДУЩЕЕ вместе с AfD - самой популярной партией Германии", - после встречи написал в X Дмитриев.
О чем говорили
Главная тема - восстановление газопровода "Северный поток" и возобновление поставок российского газа в Германию.
"Все варианты должны быть снова на столе, включая перезапуск "Северного потока". Наша задача - безоговорочно поставить национальные интересы Германии в центр", - написал после встречи Фронмайер.
Обсуждалось также "экономическое сотрудничество" и "восстановление бизнес-диалога Россия - Германия - США".
Возобновление "Северного потока" - официальная позиция AfD еще с прошлогодних федеральных выборов. Партия также выступает против санкций на Россию и поставок оружия Украине.
Три из четырех труб "Северного потока" были повреждены в сентябре 2022 года. Одна нитка "Северного потока - 2" остается неповрежденной, но никогда не использовалась - ее годовая мощность составляет 27,5 млрд кубометров.