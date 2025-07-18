Немецкие политики призвали установить надзор за партией "подруги Путина"
Группа немецких политиков призвали Федеральное ведомство по защите Конституции, выполняющее функции контрразведки, установить надзор за ультралевым Альянсом Сары Вагенкнехт (АСВ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Несколько депутатов Бундестага и Европарламента от Германии заявили, что деятельность этой политсилы "направлена против свободного демократического строя" и поэтому она должна находиться под наблюдением спецслужб.
"Ведомство по защите конституции должно принять меры и взять АСВ под надзор, чтобы установить, существует ли серьезная угроза демократическому строю", - отметил евродепутат от немецкой Свободной демократической партии Мориц Кернер.
В то же время, генеральный секретарь отделения Христианско-демократического союза в Бранденбурге Гордон Гоффман отметил, что Альянс Сары Вагенкнехт "является угрозой для безопасности и воротами для экстремизма в нашем государстве".
Как пишет Spiegel, причиной для таких заявлений и призыва, стало недавнее решение партии выступить в защиту пророссийской пропагандистки Алины Липп, в отношении которой ЕС ввел санкции.
Кроме того, представители партии Вагенкнехт в федеральной земле Бранденбург выразили поддержку организации Friedensbrücke ("Мирный мост"), руководительницу которой подозревают в финансировании террористической деятельности на востоке Украины.
Кто такая Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - член Левой партии Германии. С июля 2004 года по июль 2009 года была депутатом Европарламента от политической группы "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (ЕОЛ/ЛЗП).
Она имеет пророссийские и европерспективные взгляды, из-за чего ей дали прозвище "подруга Путина".
В частности, Вагенкнехт продвигала собственный "мирный план" по Украине, который предусматривал остановку передачи Киеву военной помощи Запада в обмен на согласие российского диктатора Владимира Путина на немедленное перемирие по фактической линии фронта.
На парламентских выборах в феврале этого года, АСВ не попал в Бундестаг, набрав 4,97% голосов.
Недавно Вагенкнехт заявила о готовности к политическому диалогу с праворадикальной партией "Альтернатива для Германии".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.