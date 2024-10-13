Немецкие солдаты ездили на соревнования с российскими вояками. Бундесвер начал проверку

В конце февраля 2024 года в Бангладеш состоялись соревнования по стрельбе из лука, организованные Международной военно-спортивной ассоциацией (CISM). На снимке заметили российских военных, стоящих рядом с главой немецкой делегации подполковником Кристианом Лютцкендорфом.

bild.de

Литва резко раскритиковала действия Минобороны Германии. Сама страна с 2022 года бойкотирует соревнования, в которых участвуют россияне. Представитель департамента гибридных угроз Минобороны Литвы считает, что своим участием в соревнованиях РФ добивается международного признания на фоне санкций.

"Непостижимо, что Германия и другие страны на третьем году войны все еще действуют так, будто бы агрессивной войны России против наших восточных соседей не существует", - сказал представитель Литвы.

В Минобороны Германии в комментарии изданию Bild заявили, что провели беседу с ответственными лицами и вынесли предупреждение немецким военным. Как отметили, участникам соревнований дали понять, что такие фото "неприемлемы".

Bild провело исследование и обнаружило, что немецкие солдаты приняли участие еще в двух мероприятиях вместе с россиянами: на 79 генассамблее CISM в мае 2024 в Танзании и чемпионате организации по баскетболу в июне в Сербии. Были опубликованы фото, где "засветились" немецкие солдаты.

bild.de

Издание подало запрос Минобороны Германии, в котором ответили, что еще летом начали проверку участия немецких солдат в соревнованиях вместе с российскими и белорусскими военными. Бундесвер пообещал, что если факт подтвердят, то участие будет "принципиально отменено".