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Немецкие компании заплатили налогов в бюджет РФ больше, чем фирмы других стран ЕС, - Bild

Фото: Флаг Германии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие компании в прошлом году перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

До начала российского вторжения в России работала 371 немецкая компания. Сейчас их количество сократилось, однако оно до сих пор остается значительным - свою деятельность в РФ продолжают 262 компании из Германии.

Отмечается, что в 2022 году они заплатили в виде налогов в российский бюджет 402 миллиона долларов. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС. Большую сумму в качестве налоговых отчислений отдали только компании из США.

Какой бизнес в РФ вести нельзя

Вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определенные товары и услуги. Речь идет об аудите, IT-консалитинге, импорте и покупке нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности.

Какие немецкие компании покинули рынок РФ

Многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России - среди них Siemens, Daimler и Wella.

Кто из немецких фирм до сих пор работает в России

В то же время такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие продолжают зарабатывать в РФ и выплачивают налоги в бюджет страны. Часть оставшихся немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и увеличили свой оборот.

Международный бизнес выходит с рынка России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также австрийская компания Swarovski полностью прекратила всю свою деятельность в России. Вчера сообщалось, что международная компания по производству бумаги и упаковки Mondi продала три своих предприятия в России.

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