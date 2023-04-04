Немецкие компании продлили страховку взорванного "Северного потока", - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, страховка противоречит публичной позиции Германии по разрыву связей с Москвой, но один из пяти источников сообщил, что правительство Германии не возражало против страховки. Большинство западных инвесторов списали свои доли в трубопроводе.

Munich Re, Allianz и ведомство федерального канцлера Германии отказались от комментариев, в то время как министерство экономики заявило, что страхование не было частью поддержки, которую правительство в прошлом оказывало трубопроводу.

России принадлежит 51% акций "Северного потока-1" через дочернюю компанию государственного монополиста "Газпром".

Некоторые немецкие акционеры Nord Stream выступают как минимум за сохранение поврежденного газопровода на случай улучшения отношений с Москвой, рассказали два источника.

По словам одного из источников, страховой полис покрывает ущерб, причиненный трубопроводу, и вопросы остановки производства.

Наличие страховки также облегчило бы любые ремонтные работы, необходимые для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу.

В то время как импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов запрещен санкциями Европейского союза, импорт российского газа разрешен. Однако Запад нашел альтернативу.

Представитель министерства экономики заявил, что в 2010 году федеральное правительство поддержало строительство "Северного потока-1" с помощью экспортных кредитных гарантий и отдельной финансовой кредитной гарантии, добавив, что дальнейшей федеральной поддержки не было.

В сентябре 2022 года в результате нескольких подводных взрывов произошел разрыв газопровода "Северный поток-1" и недавно построенного газопровода "Северный поток-2", протяженностью более 1200 км каждый, которые соединяют Россию и Германию через Балтийское море.