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В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Германии ведутся дискуссии о возможных послевоенных сценариях для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вчера также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

Напомним, что подобную инициативу ранее обсуждала новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

По ее мнению, Европа могла бы сыграть свою роль, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения.

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