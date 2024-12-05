В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

В Германии ведутся дискуссии о возможных послевоенных сценариях для Украины. В частности, и о том, должны ли бойцы Бундесвера участвовать в возможной миротворческой миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вчера также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.
Напомним, что подобную инициативу ранее обсуждала новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.
По ее мнению, Европа могла бы сыграть свою роль, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.