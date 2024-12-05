В Германии сделали новое заявление о возможности миротворцев в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вчера также заявила, что немецкие военные могут быть привлечены для поддержания мира в Украине.

Напомним, что подобную инициативу ранее обсуждала новый верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

По ее мнению, Европа могла бы сыграть свою роль, если удастся выйти на прекращение огня с необходимостью отправки войск для проверки его соблюдения.

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