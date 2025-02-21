В Германии нашли новые факты вмешательства России в выборы в пользу АдГ

Как сообщается, за несколько дней до федеральных выборов в соцсетях распространяются видео, на которых якобы изображены бюллетени из Лейпцига, на которых отсутствует партия "Альтернатива для Германии".

В Лейпциге назвали документы "фальшивыми". В городе было выдано 140 000 бюллетеней, и не было сообщений от общественности об ошибках. Кроме того, все избирательные документы были напечатаны одной партией.

Отмечается, что на факт подделки указывает и то, что бумажки с видео начинаются с цифры "2", а цифра "1", где по алфавиту должна быть расположена "Альтернатива для Германии", убрана.

Correctiv отмечает, что неизвестно, кто стоит за видео. Однако несколько учетных записей, которые распространяли фейковые видео, ранее публиковали контент российской пропагандистской группы Storm-1516.