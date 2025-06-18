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В Германии сменят главу разведки: должность получит посол в Украине

Среда 18 июня 2025 16:09
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В Германии сменят главу разведки: должность получит посол в Украине Фото: Мартин Йегер, посол Германии в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Посол Украины в Германии Мартин Йегер станет главой немецкой Федеральной разведывательной службы (BND). Он сменит на этой должности Бруно Каля.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Штеффен Майер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Йегер обладает обширным опытом работы в качестве посла в кризисных регионах, в канцелярии канцлера, а также в сфере экономики.

62-летний Каль станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме. Каль уже давно хотел перейти на работу в Ватикан.

Точная дата вступления Йегера в новую должность пока не известна.

Что известно о Йегере

Мартин Йегер - опытный немецкий дипломат, с июля 2023 года занимает пост посла Германии в Украине. Он сменил на этой должности Анку Фельдгузен. Йегер активно работает над укреплением двусторонних отношений между Берлином и Киевом в условиях полномасштабной войны, в том числе в вопросах гуманитарной помощи, безопасности и европейской интеграции Украины.

До назначения в Киев Йегер представлял Германию в Ираке, а ранее работал в Афганистане и занимал высокие должности в немецком правительстве, в том числе в Министерстве внутренних дел и в Министерстве экономического сотрудничества и развития.

Его дипломатическая карьера началась в 1990-х, и с тех пор он зарекомендовал себя как специалист по внешней политике и международным кризисам.

К слову, о планах назначить Йегера на должность главы BND немецкие СМИ писали еще 11 июня.

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