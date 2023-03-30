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В Германии заявили, что заполнят газовые хранилища до следующей зимы без поставок из РФ

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Германия, Четверг 30 марта 2023 16:16
В Германии заявили, что заполнят газовые хранилища до следующей зимы без поставок из РФ Фото: в Германии заявили, что заполнят газовые хранилища до следующей зимы без поставок из РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Германия планирует обеспечить предстоящую зиму без поставок российского газа. В настоящее время газовые хранилища страны заполнены более чем на 64%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера.

По его словам, хорошие погодные условия, а также запасы газа и экономия помогли ФРГ хорошо пережить прошлую зиму. Он также считает, что Германии удастся пережить следующую. При этом Мюллер призывает к бдительности и дальнейшей экономии.

"Сейчас мы выходим из зимы с относительно полными запасами. Это поможет заполнить хранилища летом без российского трубопроводного газа", - сказал Мюллер.

Известно, что по состоянию на 14 ноября 2022 года немецкие газохранилища были заполнены на 100%, а к утру 28 марта 2023-го - на 64,3%. Заметим, что поступление российского газа полностью прекратилось после диверсий на "Северных потоках".

Ранее РБК-Украина сообщало, что инфраструктура по производству сжиженного газа в Германии может в конечном счете не использоваться полностью. Однако наличие импортных мощностей будет ключевым фактором во избежание возможных проблем с поставкой топлива.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России. По ее словам, 80% экспорта российского газа удалось полностью компенсировать за счет поставок из США и Норвегии.

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