В Германии ввели паспортный контроль на всех границах: что изменится для украинцев
В Германии с 16 сентября ввели паспортный контроль на всех сухопутных границах. Такие меры должны противодействовать нелегальной миграции.
В МВД Германии обещают, что проверки не приведут к длинным пробкам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Контроль на границах будет выборочным
С 16 сентября в Германии на всех наземных границах ввели пограничный контроль, чтобы сдерживать въезд мигрантов в страну. Эта мера будет предварительно действовать полгода.
С октября 2023 года документы проверяли в путешественников, въезжавших через восточные и южные границы Германии – из Чехии, Польши и Швейцарии. Теперь выборочный контроль будет действовать на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.
Накануне запуска расширенного пограничного контроля министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала, что это не приведет к длинным автомобильным пробкам на границах.
"Нам необходимо сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов", – заявила она.
По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, контроль на границе с Австрией будет ограничиваться визуальными и выборочными проверками на автомагистралях. Это значит, что не всем путешественникам действительно придется предъявлять свои паспорта. Задерживать будут только подозрительные транспортные средства.
По данным федеральной полиции, с января по июль 2024 года в Германию пытались попасть 34 тысячи мигрантов. Около половине отказали во въезде прямо на границе. В прошлом году федеральная полиция задержала на границе 127 тысяч человек, желающих попасть в Германию без разрешения. Четверть не пропустили прямо на границе.
Фото: Контроль на границе Германии и Австрии (gettyimages.com)
Какие правила въезда нужно учесть украинцам
Украинцам, как и другим иностранцам, следует готовиться к дополнительным проверкам документов. У беженцев могут просить предъявить документы, подтверждающие получение временной защиты.
"Путешественников и пассажиров просят иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например, ID-карту или паспорт. В целом это касается трансграничных путешествий, даже без внутреннего пограничного контроля", - отмечают в МВД Германии.
В ведомстве отметили, что продолжительность пограничного контроля зависит от ситуации и условий местной транспортной инфраструктуры. Не исключены и временные перебои в движении через границу.
Для украинских беженцев в мае продлили упрощенные правила въезда в Германию. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на жительство в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.
Только граждане третьих стран и лица без гражданства, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, должны иметь визу или немецкий вид на жительство.
На правительственном портале для украинских беженцев в Германии отмечается, что украинская ID-карта (образца 2015 года) до 23 февраля 2025 года признается как замена паспорта для пересечения границы и пребывания в Германии и других странах ЕС на 90 дней в течение периода в 180 дней.
Напомним, мы писали, что ряд стран Шенгенской зоны ввели контроль на границах. Шенгенские правила допускают это "как крайнюю меру" для предотвращения серьезных угроз внутренней безопасности или общественного порядка.
Также мы рассказывали, что ЕС меняет правила въезда/выезда в Шенгенскую зону. Новые условия начнут действовать в ноябре.
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