В Германии ввели паспортный контроль на всех границах: что изменится для украинцев

В Германии с 16 сентября ввели паспортный контроль на всех сухопутных границах. Такие меры должны противодействовать нелегальной миграции.

В МВД Германии обещают, что проверки не приведут к длинным пробкам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Контроль на границах будет выборочным

С 16 сентября в Германии на всех наземных границах ввели пограничный контроль, чтобы сдерживать въезд мигрантов в страну. Эта мера будет предварительно действовать полгода.

С октября 2023 года документы проверяли в путешественников, въезжавших через восточные и южные границы Германии – из Чехии, Польши и Швейцарии. Теперь выборочный контроль будет действовать на границах с Францией, Данией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

Накануне запуска расширенного пограничного контроля министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пообещала, что это не приведет к длинным автомобильным пробкам на границах.

"Нам необходимо сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов", – заявила она.

По словам министра внутренних дел Баварии Йоахима Германна, контроль на границе с Австрией будет ограничиваться визуальными и выборочными проверками на автомагистралях. Это значит, что не всем путешественникам действительно придется предъявлять свои паспорта. Задерживать будут только подозрительные транспортные средства.

По данным федеральной полиции, с января по июль 2024 года в Германию пытались попасть 34 тысячи мигрантов. Около половине отказали во въезде прямо на границе. В прошлом году федеральная полиция задержала на границе 127 тысяч человек, желающих попасть в Германию без разрешения. Четверть не пропустили прямо на границе.

Фото: Контроль на границе Германии и Австрии (gettyimages.com)

Какие правила въезда нужно учесть украинцам

Украинцам, как и другим иностранцам, следует готовиться к дополнительным проверкам документов. У беженцев могут просить предъявить документы, подтверждающие получение временной защиты.

"Путешественников и пассажиров просят иметь при себе документ, удостоверяющий личность, например, ID-карту или паспорт. В целом это касается трансграничных путешествий, даже без внутреннего пограничного контроля", - отмечают в МВД Германии.

В ведомстве отметили, что продолжительность пограничного контроля зависит от ситуации и условий местной транспортной инфраструктуры. Не исключены и временные перебои в движении через границу.

Для украинских беженцев в мае продлили упрощенные правила въезда в Германию. Граждане Украины и граждане третьих стран, а также беженцы без гражданства с постоянным правом на жительство в Украине смогут въезжать на территорию Германии без вида на жительство до 31 декабря 2024 года.

Только граждане третьих стран и лица без гражданства, не имеющие вида на постоянное проживание в Украине, должны иметь визу или немецкий вид на жительство.

На правительственном портале для украинских беженцев в Германии отмечается, что украинская ID-карта (образца 2015 года) до 23 февраля 2025 года признается как замена паспорта для пересечения границы и пребывания в Германии и других странах ЕС на 90 дней в течение периода в 180 дней.