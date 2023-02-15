В Германии заверили, что боеприпасов для зениток Gepard осталось достаточно

Запасы боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые использует Украина, все еще остаются на "весьма достаточном" уровне.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
По словам чиновника, запасов боеприпасов для систем Gepard немецкого производства должно хватить до лета.
Такое заявление Писториус сделал после того, как он анонсировал возобновление производства боеприпасов для зениток Gepard в Германии, которые сняли с вооружения в стране в 2010 году.
Напомним, ранее вице-премьер Германии Роберт Хабек выразил удивление из-за того, что Швейцария отказалась разрешать реэкспорт боеприпасов для Gepard в Украину.
Также мы писали, что Германия пообещала передать Украине новые зенитки Gepard до конца февраля.
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