В Германии считают, что арест Путина будет законным

Африканские страны должны соблюдать международное право в вопросе возможного ареста российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на саммите в Южной Африке, передает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.
Бербок заявила, что международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности.
"Международное право является четким в настоящее время", - сказала она.
Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может навестить российский диктатор.
Однако ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира Путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.
Южная Африка сразу обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход. Позже власти заявили, что попросили Путина не приезжать на саммит, а выступить онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.