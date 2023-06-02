RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии считают, что арест Путина будет законным

Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Африканские страны должны соблюдать международное право в вопросе возможного ареста российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на саммите в Южной Африке, передает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Бербок заявила, что международное право четко дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, должны быть привлечены к ответственности.

"Международное право является четким в настоящее время", - сказала она.

ЮАР хочет обеспечить Путину иммунитет

Напомним, в конце августа этого года в Южной Африке пройдет саммит глав стран БРИКС. Его, вероятно, может навестить российский диктатор.

Однако ЮАР, согласно своему законодательству, должна арестовать Владимира Путина в случае приезда, поскольку МКС выдал соответствующий ордер из-за депортации украинских детей.

Южная Африка сразу обвинила суд в Гааге в "двойных стандартах" и заявила, что будет искать выход. Позже власти заявили, что попросили Путина не приезжать на саммит, а выступить онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинВойна России против Украины