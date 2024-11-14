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В Германии определили фаворита на должность следующего канцлера: результаты опроса

Четверг 14 ноября 2024 15:35
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В Германии определили фаворита на должность следующего канцлера: результаты опроса Фото: Борис Писториус, глава Министерства обороны Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус, согласно последнему опросу, является фаворитом на пост канцлера. По уровню поддержки он обошел действующего главу правительства Олафа Шольца и лидера оппозиции Фридриха Мерца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса от института Forsa, которые приводит Bild.

Согласно опросу:

  • 39% респондентов желали бы видеть Писториуса следующим канцлером;
  • 25% отдали голос за лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца.

Среди сторонников ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) 22% также отдали поддержку Писториусу.

В то же время среди сторонников Социал-демократической партии Германии 58% опрошенных хотели бы видеть следующим канцлером действующего главу Министерства обороны, тогда как Шольца поддерживают 30%.

Только 13% от всех избирателей считают, что Шольц должен быть кандидатом на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах.

Выборы в Германии

В Германии заговорили о возможности досрочных выборов после распада коалиции, возглавляемой канцлером Олафом Шольцом. Последний заявил о готовности вынести вопрос доверия к правительству на рассмотрение Бундестага. В то же время оппозиционные партии рассматривают вариант создания новой коалиции с партией Шольца, но без его участия.

Досрочные выборы могут оказать влияние не только на внутреннюю политику Германии, но и на ее внешнюю политику, в частности в отношениях с Украиной. Смена правительства может повлиять на позицию Берлина относительно военной и финансовой поддержки Киева. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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