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В Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

Иллюстративное фото: в Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в шпионаже в пользу РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения трем мужчинам. Их обвиняют в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как сообщается, обвиняемые имеют как немецкое, так и российское гражданство. Их обвиняют, среди прочего, в "агентурной деятельности в пользу спецслужб".

Обвинения были выдвинуты 9 декабря в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена.

Главным подозреваемым является 40-летний Дитер С. из Байройта, которого Федеральная прокуратура также обвиняет в "деятельности агента с целью саботажа", "фотографировании военных объектов, угрожающем безопасности" и заговоре с целью опасного вмешательства в железнодорожное движение.

Его вероятными сообщниками были 38-летний Александр Й. и 43-летним Алекс Д. Они, как утверждается, изучал потенциальные цели в Баварии.

По данным следствия, среди них были американский военный полигон в Графенвере, где проходят подготовку и украинские солдаты, а также завод по производству инструментов вблизи Байройта, где производится оружие.

Также утверждается, что Дитер С. шпионил за грузовой станцией в Парсберге в Верхнем Пфальце, которая используется для обработки военных транспортных средств.

Немецкие силовики начали наблюдать за подозреваемыми еще зимой и весной 2024 года. Следствие пришло к выводу, что мужчины могли рассматривать возможность проведения диверсий на объектах военной инфраструктуры Германии.

Также обсуждались возможные взрывы и поджоги. Таким образом диверсанты хотели "подорвать" военную поддержку Украины со стороны Берлина.

По данным следствия, главный обвиняемый имел "отличные связи" со спецслужбами России. Утверждается также, что мужчина когда-то воевал на стороне так называемой "ДНР".

 

Напомним, ранее мы сообщали, что литовский политик подозревается в шпионаже в пользу России.

А в Словении суд приговорил супружескую пару из России к 19 месяцам тюремного заключения каждому после признания вины в шпионаже. Они также получили указание покинуть страну после отбытия срока и на пять лет лишены права возвращаться в Словению.

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