В Германии предъявили обвинения трем подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

Как сообщается, обвиняемые имеют как немецкое, так и российское гражданство. Их обвиняют, среди прочего, в "агентурной деятельности в пользу спецслужб".

Обвинения были выдвинуты 9 декабря в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Мюнхена.

Главным подозреваемым является 40-летний Дитер С. из Байройта, которого Федеральная прокуратура также обвиняет в "деятельности агента с целью саботажа", "фотографировании военных объектов, угрожающем безопасности" и заговоре с целью опасного вмешательства в железнодорожное движение.

Его вероятными сообщниками были 38-летний Александр Й. и 43-летним Алекс Д. Они, как утверждается, изучал потенциальные цели в Баварии.

По данным следствия, среди них были американский военный полигон в Графенвере, где проходят подготовку и украинские солдаты, а также завод по производству инструментов вблизи Байройта, где производится оружие.

Также утверждается, что Дитер С. шпионил за грузовой станцией в Парсберге в Верхнем Пфальце, которая используется для обработки военных транспортных средств.

Немецкие силовики начали наблюдать за подозреваемыми еще зимой и весной 2024 года. Следствие пришло к выводу, что мужчины могли рассматривать возможность проведения диверсий на объектах военной инфраструктуры Германии.

Также обсуждались возможные взрывы и поджоги. Таким образом диверсанты хотели "подорвать" военную поддержку Украины со стороны Берлина.

По данным следствия, главный обвиняемый имел "отличные связи" со спецслужбами России. Утверждается также, что мужчина когда-то воевал на стороне так называемой "ДНР".