В Германии ответили на сообщения в СМИ о предложении Британии по Taurus

"Мне ничего не известно об этом предложении. Если и будут обсуждения на этот счет, то не у меня", - сказал он.

По его словам, если бы были такие обсуждения с канцелярией, им пришлось бы определить, жизнеспособно ли это предложение или нет

Издание добавило, что Писториус скептически относится к идее возможного кругового обмена, в рамках которого Германия передаст Великобритании крылатые ракеты Taurus, а Украина получит британские Storm Shadow.

Угрозы Путина

Также Писториус отверг идею о том, что предполагаемые угрозы российского диктатора Владимира Путина повлекли за собой непоставку ракет Taurus Украине.

"Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Честно говоря, они бы меня не слишком испугали, потому что он постоянно угрожает", - сказал он.

Taurus для Украины

Напомним, Украина ранее пригласила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров еще в прошлом году. При этом канцлер Германии Олаф Шольц выступил против такой идеи. Он переживает, что с помощью подобного вооружения Украина может наносить ракетные удары по территории России.

На днях Христианско-демократический союз принял решение вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине, но проект не был поддержан.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Taurus Systems GmbH готова быстро пополнить запасы дальнобойных ракет Германии в случае поставки их Украине.

Вчера СМИ сообщали, что Великобритания предложила Германии приобретение для себя дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые долго просит у Берлина украинская сторона, но без положительного результата.