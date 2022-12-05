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В Германии в этом году взорвали рекордное количество банкоматов

Фото: в Германии взорвали рекордное количество банкоматов за год (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

С начала 2022 года полиция Германии зафиксировала рекордное количество подрывов банкоматов – около 450 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Welt am Sonntag.

Сейчас в Министерстве внутренних дел прогнозируют, что к концу года количество подрывов составит 500, в то время как в предыдущем году таких преступлений было 381.

В МВД сообщают, что чаще всего злоумышленниками являются граждане Нидерландов, ведь немецкие банкоматы, в отличие от нидерландских, не оснащены системой, защищающей их от взрывов. Во вторых при взрыве банкноты слипаются и становятся непригодными для использования.

Правоохранителей беспокоит и тот факт, что из-за взрывов могут пострадать прохожие или дома, в которых они расположены.

Напомним, что совместными усилиями 11 стран было задержано 44 человека из одной из самых опасных криминальных сетей в Европейском союзе.

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