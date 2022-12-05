В Германии в этом году взорвали рекордное количество банкоматов

С начала 2022 года полиция Германии зафиксировала рекордное количество подрывов банкоматов – около 450 раз.

Сейчас в Министерстве внутренних дел прогнозируют, что к концу года количество подрывов составит 500, в то время как в предыдущем году таких преступлений было 381.

В МВД сообщают, что чаще всего злоумышленниками являются граждане Нидерландов, ведь немецкие банкоматы, в отличие от нидерландских, не оснащены системой, защищающей их от взрывов. Во вторых при взрыве банкноты слипаются и становятся непригодными для использования.

Правоохранителей беспокоит и тот факт, что из-за взрывов могут пострадать прохожие или дома, в которых они расположены.