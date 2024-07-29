В Германии произошел взрыв на химзаводе: пострадали 14 человек

В немецком городе Людвигсхафен в понедельник, 29 июля, произошел взрыв на заводе химического концерна BASF. Пострадали 14 сотрудников.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на SWR.
По информации издания, о взрыве на заводе в Людвигсхафене сообщили утром 29 июля. Очевидцы видели большой столб дыма над зданием.
На место происшествия вызвали чрезвычайников, полицию и экологическую инспекцию. Причина взрыва выясняется.
По данным BASF, в результате взрыва 14 сотрудников получили легкие ранения, им предоставили первую медицинскую помощь на месте.
По предварительным данным, в результате пожара произошел выброс дымовых газов, и жителей Людвигсхафена и населенных пунктов неподалеку попросили не открывать окна и двери.
В BASF сообщили, что после взрыва на территории завода и в соседних районах общины Фризенгайм обнаружили незначительное превышение уровня углеводородов, но опасности для населения нет.
Фото: в Германии произошел взрыв на химзаводе (crash24.de)
Напомним, 3 июля в американском штате Арканзас произошел взрыв на оборонном предприятии. Два человека получили ранения еще один человек пропал без вести.
А в мае мощный пожар вспыхнул на металлургическом заводе в столице Германии. Тогда часть Берлина накрыл токсический дым.
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