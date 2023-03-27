В Германии началась масштабная забастовка работников транспорта: сколько продлится

Сегодня, 27 марта, транспортная сеть Германии будет практически заблокирована ​из-за забастовки двух крупнейших профсоюзов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сотрудники аэропортов, портов, железных дорог, метро и автобусных перевозчиков вышли на 24-часовую забастовку. Профсоюзы требуют повышения заработной платы, чтобы помочь своим членам справиться с ростом стоимости жизни по всей стране.

Два профсоюза, участвующие в забастовке, являются одними из крупнейших в Германии. Verdi представляет около 2,5 миллионов сотрудников в государственном секторе, в том числе в общественном транспорте и в аэропортах.

EVG представляет около 230 тысяч сотрудников Deutsche Bahn, национального железнодорожного оператора Германии, и других автобусных компаний. Сообщается, что Франк Вернеке, глава Verdi, назвал повышение заработной платы вопросом выживания для многих тысяч сотрудников.

"Людям не только недоплачивают, они безнадежно перегружены работой", — сказал он.

Verdi хочет добиться повышения заработной платы сотрудников на 10,5%, в то время как другой профсоюз, EVG, хочет повысить оплату труда на 12%. Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn осудил эти планы и назвал их совершенно чрезмерными, необоснованными и ненужными.

Ассоциация аэропортов Германии заявила, что забастовка затронет около 380 тысяч авиапассажиров.

Некоторые представители работодателей предупреждают, что профсоюзы выдвигают необоснованные требования, которые могут оттолкнуть общественность. Тем не менее, почтовым работникам в начале марта удалось добиться повышения заработной платы на 11,5%.