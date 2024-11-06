В Германии распалась коалиция. Когда могут состояться новые выборы в Бундестаг

"В первую неделю сессии Бундестага в новом году я буду просить вотум доверия правительству, чтобы Бундестаг мог проголосовать за это 15 января", - сказал Шольц.

По его словам, это означает, что депутаты Бундестага могут решить, открывать ли путь к досрочным новым выборам.

"Тогда эти выборы можно было бы провести с соблюдением установленных Конституцией сроков, не позже конца марта. Я сейчас скоро постараюсь поговорить с лидером оппозиции Фридрихом Мерцем. Я хотел бы предложить возможность конструктивно поработать над двумя, а может быть, и более, важными для нашей страны вопросами: укрепление нашей экономики и нашей обороны", - подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что экономика Германии не может ждать, пока состоятся новые выборы.

На развал коалиции уже отреагировали ультраправые. Так сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель даже создала твит в X.

"Конец коалиции "светофоров" - это освобождение для нашей страны. Конец самопровозглашенной "коалиции прогресса", которая семимильными шагами довела Германию до экономической пропасти", был более чем назревшим", - пишет Вайдель.

Заметим, что в этом году ультраправая AfD впервые стала ведущей политической силой на местных выборах в Тюрингии. В Саксонии партия заняла второе место.

Зеленые отреагировали на "развал" коалиции

По словам сопредседателя "Зеленых", вице-канцлера и министра экономики Роберта Габека, они планируют "сейчас быстро расчистить путь к организованным новым выборам".

"Так что весной Германии придется принимать новое решение по поводу следующей правительственной коалиции. К тому времени мы находимся на должности, и мы твердо полны решимости полностью выполнять обязанности правительства и обеспечивать стабильность, которую Германия может и должна обеспечить в Европе", - заявил он.

Реакция "свободных демократов"

В свою очередь, министр финансов и лидер "Свободной демократической партии" Кристиан Линднер обвинил канцлера Шольца в недоговороспособности и нежелании искать компромиссы, а также в сознательном развале правящей коалиции.

"Свободные демократы и дальше готовы ответственность за эту страну. И мы будем бороться за то же в другом правительстве в следующем году", - сказал он.

Что будет с поддержкой Украины со стороны Германии

В свою очередь министр иностранных дел и сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок подчеркнула, что немецкая сторона продолжит поддержку Украины.

"Мы не только не покидаем Украину саму, но мы укрепляем ее, чтобы она могла продолжать эту борьбу за нашу свободу и таким образом дальше обеспечивать нашу свободу", – заявила она.

Бербок добавила, что будут "инвестиции в Украину - дополнительные миллиарды, которые нужны для этого, это инвестиции в нашу собственную безопасность, в нашу собственную внутреннюю безопасность".

"Потому что почти 1000 дней мы видели, что Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) напал не только на Украину, но и на наши демократии в Европе", - отметила глава МИД Германии.