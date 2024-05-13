В Германии будут делать оружие под калибр автомата Калашникова для Украины

Издание указывает, что украинские солдаты на передовой используют различные виды вооружений, от западных до советских образцов. Поэтому компания Heckler & Koch планирует расширить ассортимент своего производимого вооружения.

В то же время журналисты указали, что немецкий производитель оружия и собственный поставщик для Бундесвера недавно представил цифры отчета, которые частично оказались ниже уровня предыдущего года.

Но в то же время появится новая ниша в этом бизнесе, и связана она с войной в Украине. Компания планирует расширить ассортимент своей продукции, включив в него автоматы и пулеметы под калибр автоматов Калашникова и других калибров из стран бывшего Варшавского договора.

Автомат Калашникова

Автомат, принятый на вооружение в СССР в 1949 году. АК и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса: насчитывается более 100 млн единиц этого автомата, он состоит на вооружении 106 стран мира.

На основе 7,62-мм автомата Калашникова создано семейство боевого и гражданского стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74 и их модификации, ручной пулемет Калашникова, карабины.