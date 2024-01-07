В Германии регулярно фиксируют неизвестные дроны над полигонами, где обучаются ВСУ

Депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" и член оборонного комитета Маркус Фабер заявил о случаях с "регулярным" обнаружением неизвестных дронов возле полигона Клитц в Саксонии. БПЛА также видели у полигона в Бранденбурге, где украинские военные учатся работать с танками Leopard 1 и на других объектах Бундесвера.

Фабер отметил, что наблюдение за объектами организовано и "явно указывает на Россию". Хотя доказать это не удастся, пока не будут найдены сами беспилотники или их операторы.

В Бундесвере также предполагают, что к шпионажу может быть причастна Россия, но пока доказать этого не могут.

Несколько немецких политиков призвали Бундесвер усилить охрану и защиту, чтобы противостоять таким атакам. В частности, речь идет о покупке современных средств по заглушке.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в следующем году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.