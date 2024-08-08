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В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ

Германия, Четверг 08 августа 2024 16:13
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В Германии не против использования Украиной танков Leopard на территории РФ Фото: глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После получения Украиной западного оружия оно становится - украинским. Это правило распространяется и на немецкие танки Leopard 2.

Об этом заявил глава Комитета обороны парламента Германии Маркус Фабер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ.

Фабер заявил, что не видит проблемы, если Украина использует оружие, предоставленное Германией, для продвижения на территорию России. Сюда же входит и основной боевой танк Leopard 2.

"С передачей Украине это украинское оружие. Это касается любого материала, включая Leopard 2... С нападением России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", - сказал председатель Комитета обороны.

Заметим, что решение о передаче танков Leopard с самого начала очень тяжело давалось Берлину. В конце концов, дошло даже до таких аргументов, как "немецкое оружие не должно стрелять по россиянам".

Однако со временем немецкий канцлер Олаф Шольц отметил, что он разрешил Украине использовать переданное Германией оружие для ударов по территории РФ, но только в районах, граничащих с Харьковской областью.

Напомним, что РБК-Украина писало, почему Шольц не хочет снимать ограничения на удары по России немецким оружием.

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