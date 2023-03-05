В Германии работница фининспекции уничтожила документы о переводе 20 млн евро от "Газпрома"

Известно, что фонд был основан два года назад, инициатором этого был премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Швезиг. Несмотря на то, что после вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" был заморожен, фонд работает и сегодня.

Предварительно фонд должен быть ликвидирован в мае 2023 года.

Однако недавно стало известно, что налоговая декларация фонда за 2022 год исчезла. А вот 3 марта глава налоговой службы Уве Ольшевский признался, что декларацию в камине сожгла местная работница финансовой инспекции.

Позже оказалось, что была уничтожена не одна налоговая декларация фонда, а три. Они касаются пожертвования на сумму 20 миллионов евро от кремлевской группы "Газпром".

При этом неизвестно, какие именно документы были уничтожены. По словам работницы, толщина уничтоженных папок была около одного сантиметра.