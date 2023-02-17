RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Германии планируют снизить зависимость от китайских технологий связи

Фото: Германия хочет ограничить использование технологий Huawei и ZTE (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Законодатели и политики в Германии призывают телекоммуникационных операторов снизить свою зависимость от китайского оборудования в текущих и будущих сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным исследований, в последнее время операторы закупили большое количество оборудования 5G у китайских поставщиков, в частности у таких компаний, как Huawei и ZTE. Министр экономики Роберт Хабек заявил в ноябре, что страна стремится стать менее зависимой от Китая, особенно в таких секторах, как телекоммуникации и микросхемы.

Вопрос китайского оборудования в телекоммуникационных сетях Германии стал еще более критичным после российского вторжения в Украину, которое выявило зависимость страны от авторитарных режимов в таких критических секторах, как энергетика. Ведущие политики настаивают на полном пересмотре сотрудничества частного сектора с компаниями автократических государств.

"После слишком долгого застоя (бывшее правительство, - ред.) создало возможность исключить ненадежных поставщиков по расширению нашей критической инфраструктуры... Однако сегодня в нашей критической инфраструктуре по-прежнему установлено много технологий от Huawei. Это плохо", - сказал Майк. Аусендорф, член парламента и эксперт по цифровой политике от партии зеленых министра Хабека.

Отвечая на вопрос о роли Huawei в немецких сетях, Йоханнес Шетцль, член Бундестага от Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) и эксперт по цифровым вопросам, сказал, что "мы должны стать более независимыми от доминирующих провайдеров со всей инфраструктурой и особенно с критической инфраструктурой".

Цифры, предоставленные телекоммуникационной консультационной компанией Strand Consult, показали, что китайские поставщики снабдили до 59% новой инфраструктуры 5G. Это привело к тому, что правительственные министры выступили за то, чтобы высокий уровень безопасности подчинялся европейскому суверенитету и полностью регулировался в Европе, сосредотачиваясь на обеспечении конкурентоспособности европейских производителей, таких как Nokia и Ericsson.

Напомним, что в ноябре 2022 года администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий использовать в Соединенных Штатах оборудование китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Huawei