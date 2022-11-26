США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за опасений китайского шпионажа

Администрация президента США Джо Байдена запретила продажу нового телекоммуникационного оборудования от китайских Huawei Technologies и ZTE, поскольку оно представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что она приняла окончательные правила, которые также запрещают продажу или импорт оборудования, произведенного китайским производителем оборудования для наблюдения Dahua Technology, фирмой видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology и телекоммуникационной компанией Hytera Communications.

Этот шаг представляет собой последних запрет Вашингтона в отношении китайских технологических гигантов на фоне опасений, что Пекин может использовать китайские технологические компании для шпионажа за американцами.

"Эти новые правила являются важной частью наших текущих действий по защите американского народа от угроз национальной безопасности, связанных с телекоммуникациями", - сказала в своем заявлении председатель FCC Джессика Розенворсел.

В июне 2021 года FCC заявила, что рассматривает возможность запрета всех разрешений на оборудование для всех компаний, включенных в список.

Это произошло после того, как в марте 2021 года пять китайских компаний были включены в так называемый "закрытый список" как представляющие угрозу национальной безопасности в соответствии с законом 2019 года, направленным на защиту сетей связи США: Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hikvision и Dahua.